اليوم السابع
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ارتفاع قتلى إطلاق نار فى مدينة تولسا الأمريكية لـ 5 أشخاص

الخميس، 02 يونيو 2022 10:27 ص
ارتفاع قتلى إطلاق نار فى مدينة تولسا الأمريكية لـ 5 أشخاص الشرطة الأمريكية
وكالات الأنباء

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أعلنت الشرطة فى مدينة تالسا فى ولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع قتلى حادث إطلاق نار فى مركز طبى فى المدينة إلى 5 أشخاص، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت إدارة الشرطة عبر حسابها في "تويتر"، "لدينا الآن 5 قتلى، بمن فيهم مطلق النار، في موقف إطلاق النار النشط في مبنى ناتالي في حرم مستشفى سانت فرانسيس".

في وقت سابق، وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن الشرطة في المدينة، أن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار في مدينة تولسا الأمريكية بولاية أوكلاهوما".

وأعلنت السلطات فى ولاية أوكلاهوما الأمريكية، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين، إثر قيام مسلح بإطلاق النيران في الطابق الثاني من أحد المباني الطبية في مدينة (تلسا) بالولاية.

وذكرت الشرطة الأمريكية - في بيان أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغا يفيد بقيام شخص يحمل سلاحا ناريا في مبنى ناتالي الطبي بحرم مستشفى سانت فرانسيس، حيث تم سماع دوي طلقات نارية في المبنى.

وأشارت إلى أنه تم العثور على جثة المسلح بعد ذلك، مضيفة أنها تشتبه في أن الجروح القاتلة التي أصيب بها المسلح كانت ذاتية، كما تم العثور بجانبه على سلاحين ناريين يعتقد أنه تم استخدامهما في حادث إطلاق النار.


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