اليوم السابع
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مقتل نقاش على يد شاب بالدقهلية لخلافات بسبب سيدة

الجمعة، 03 يونيو 2022 09:55 م
مقتل نقاش على يد شاب بالدقهلية لخلافات بسبب سيدة جثة - أرشيفية
كتب شريف الديب

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لقى نقاش بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مصرعه بطعنة نافذة على يد شاب آخر من القرية بسبب خلافات بينهما على إحدى السيدات بالقرية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى نبروه العام إلى مأمور مركز نبروه بوصول جثة شاب مصاب بطعنة نافذة فى الصدر.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وتبين مصرع س ا م 38 سنة، نقاش، وبالفحص والتحرى تبين نشوب مشاجرة بينه وبين ا ا ع لخلافات بسبب إحدى السيدات الموجودة بالقرية، وارتباطها به، ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة فقام الأخير بطعن الأول فسقط مغشيا عليه.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى نبروه، وجار تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم.


الدقهليه

اخبار الحوداث

مقتل نقاش

قرية بهوت مركز نبروة


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