شاب يتخلص من حياته عقب رفض طليقته العودة له في المنصورة

كتب شريف الديب

أقدم شاب من قرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، على التخلص من حياته بشنق نفسه فى سقف شقة الزوجية، بسبب خلافات مع طليقته.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنصورة، بالعثور على شاب متوفي، بعد أن قام بالتخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بسقف غرفة الشقة التى يقيم بها.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثمان (م س 35 سنة) ويرتدى ملابسه كاملة، ومدلى من حبل مربوط برقبته.

وكشفت التحريات أن المتوفي يقيم بمفرده، داخل شقة الزوجية، ويعيش في أزمة نفسية حادة نتيجة رفض زوجته العودة إليه مرة أخرى عقب انفصالهما، ما دفعه إلى الدخول فى حالة اكتئاب، وفكر فى التخلص من حياته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتسليم الجثمان إلى ذويه، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية بالحادث.