مصرع مجند مرور صدمته سيارة إسعاف بغرب الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت منطقة مرغم غرب محافظة الإسكندرية، مصرع مجند صدمته سيارة إسعاف أمام معسكر قوات الأمن وفرت هاربة، حيث تمكنت الشرطة من تحديد شخصيته، وألقى القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول وفاة مجند في إدارة المرور، بعد أن صدمته سيارة إسعاف بالطريق الصحراوى أمام معسكر الأمن بمنطقة مرغم.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم، وتبين من الفحص أنه أثناء عبور المجند (م.ر)، الطريق صدمته سيارة إسعاف مسرعة وفر قائدها من موقع الحادث، فيما أصيب المجند بإصابات بالغة وتم نقله إلى مستشفى الشرطة، لإسعافه وأفادت التقارير الطبية إصابته بنزيف فى المخ وكسور بالجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسم وتوفى متأثرا بجراحة.

تمكن ضباط المباحث من تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على قائدها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.