محافظ الأقصر يستقبل وفد شباب الخريجين بالبرنامج التدريبي للاتصالات بمدينة القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وفد شباب الخريجين الذين اختتموا البرنامج التدريبي الذى تنفذه وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المحافظة بمدينة القرنة، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربى السكرتير العام المساعد للمحافظة.



وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن التدريب نفذه معهد تكنولوجيا المعلومات ومقره بالقرية الذكية، وهى منحة مجانيه لخريجي مختلف الكليات وهى برنامج تخصص it professional، ويهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل بتكنولوجيا المعلومات.



ومن جانبة أثنى محافظ الأقصر، على جهود وزارة الإتصالات التى تدرب الشباب وتجهز كوادر بشرية بالمعايير الدولية طبقا لإحتياجات سوق العمل، وأكد المهندس وليد سميح مدير الدعم الفنى بالمعهد، أنه تم تدريب الشباب وأعدادهم ليكونوا it محترفين، كما تم تدريب الشباب عمليا على الطاقة المتجددة، حيث زار المتدربين محطة الطاقة الشمسية بديوان عام المحافظة.



ومن جانبه قال سيد إسماعيل مدير مركز التدريب والمشرف على برامج تدريب المحافظة، أنه يتم تنفيذ 4 برامج تدريبية متزامنة كمنح من وزارة الإتصالات لعدد 70 متدرب فى مكتبة مصر العامة والديوان العام للمحافظة ومدن القرنة واسنا، والتدريب مدة 3 أشهر وهى منحة مجانية بدون أية مصروفات ويحصل المتدرب على مكافأة فى نهاية التدريب.



فيما نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، فعاليات الأنشطة الثقافية التاسعة على هامش جلسات الدوار بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر.



ويجرى تنظيم الفعاليات في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث استكملت فعاليات الأمسية الثقافية التاسعة بقرية المحاميد بحرى بمدينة أرمنت، والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة)، واستهدفت 250 مواطنا (200 سيدة، 20 رجلا، 30 طفلا)، والتي تأتى أيضاً ضمن المراكز التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

