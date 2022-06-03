اليوم السابع
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متحف الحضارة يستقبل أول وفد سياحى إيطالى من مطار مالبينسا بميلانو لمطروح

الجمعة، 03 يونيو 2022 04:17 م
متحف الحضارة يستقبل أول وفد سياحى إيطالى من مطار مالبينسا بميلانو لمطروح المتحف القومي للحضارة
كتب محمد أسعد

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حرص أعضاء أول وفد سياحي إيطالي يصل مطروح قادمًا من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا للموسم السياحي الصيفي، على التوجه إلى مدينة القاهرة لزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومشاهدة المومياوات الملكية والتي تابعوا بشغف احتفالية نقلها في موكب مهيب في أبريل 2021 من المتحف المصري بالتحرير، بعد استمتاعهم بقضاء أجازتهم في محافظة مطروح.
 
وكان في استقبالهم الدكتور ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية، حيث رحب بهم واستعرض لهم نبذة عن المتحف وإنشائه والقطع الأثرية المعروضة به والتي تروي تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة، كما تم توزيع الهدايا التذكارية عليهم.
 
وقام الوفد السياحي الإيطالي، بجولة داخل المتحف، تعرفوا خلالها على قاعة العرض الرئيسية وما بها من كنوز، وقاعة النسيج المصري، وقاعة المومياوات الملكية التي تعتبر أيقونة معروضات المتحف، والتي أصبحت محط أنظار العالم منذ نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير. 
 
وخلال الجولة أعرب السائحون عن استمتاعهم بتلك الزيارة وإعجابهم بالقطع الأثرية المتميزة والفريدة المعروضه بالمتحف، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.
 
المتحف القومي للحضارة (2)
المتحف القومي للحضارة (2)

متحف الحضارة
متحف الحضارة

وفد سياح إيطالي يزور المتحف القومي للحضارة
وفد سياح إيطالي يزور المتحف القومي للحضارة

وفد السياح الإيطالي
وفد السياح الإيطالي

 


المتحف القومى للحضارة

متحف الحضارة

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