بعد افتتاحها.. تعرف على قاعة النسيج بمتحف الحضارة وما تحويه من كنوز أثرية

كتب محمد أسعد

تزامنا مع ذكرى مرور عام على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط و نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير تم افتتاح قاعة النسيج المصري بالمتحف وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجهيزها استعدادا لاستقبال الجمهور، ونستعرض في السطور التالية أبرز معلومات عن القاعة..

١- القطع الأثرية في القاعة تحكي تاريخ النسيج المصري على مر العصور المختلفة.

٢- قاعة النسيج المصري تعد واحد من القاعات الرئيسية بالمتحف حيث تبلغ مساحتها 1000م2.

٣- تتفرد بعرض مجموعات فريدة من النسيج المصرى، باستخدام أحدث أساليب تقنيات العرض الحديثة، وفتارين العرض المجهزة، ومنظومة إضاءة ملائمة لطبيعة الأثر، كما تم الاستعانة بالتكنولوجيا المستحدثة داخل قاعة العرض من خلال وسائط الجرافيكى التى تهدف الى توضيح مقتنيات العرض المتحفى والبطاقات التعريفية لدى الزائر، بالإضافة الى وجود شاشات لعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تحكي تاريخ النسيج المصرى.

٤- تضم ما يقرب من 650 قطعة أثرية، منها 250 قطعة تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن الإسلامى بباب الخلق وقصر محمد علي بالمنيل والمتحف الزراعى بالدقى ومخازن المتحف القومى للحضارة المصرية، لإثراء العرض بمجموعة من القطع الأثرية التى تخدم سيناريو العرض.

٥- يستطيع الزائر أخذ فكرة متكاملة عن مقتنيات النسيج المصرى عبر العصور بدءاً من عصور ما قبل التاريخ ومروراً بالعصور الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية وصولاً للعصر الحديث والمعاصر. كما تعرض القاعة مجموعة من القطع التى توارثها المصريون من الملابس التقليدية التراثية أو ما يعرف بالموروث الشعبى المصرى من البيئات والمحافظات المصرية المختلفة وخاصة للمرأة والفلاحة المصرية.

٦- أهم القطع المعروضة مجموعة من الأردية من الصوف ترجع إلى عصر العمارنة والتى تعرض لأول مرة وتكون خير شاهد على استخدام المصرى القديم للأصواف على عكس ما هو شائع، إلى جانب أردية من الكتان ترجع للعصور القديمة المختلفة منها من العصر البطلمى من منطقة البجوات والعصر القبطى والإسلامي والحديث، ومجموعة من النسيج الوبري والحرير والأقطان والأقمشة المختلفة والخيامية التي اشتهرت بها مصر، ونماذج من القمصان والجلاليب التي ترجع الى العصر اليوناني الروماني، بالإضافة إلى اهم أدوات الغزل والنسج القديم، ونموذج لورشة نسيج من عصر الدولة الوسطى، وتمثال لرئيس النساجين بالدولة القديمة، بالإضافة الى مجموعة من التماثيل واللوحات التى تؤخر الأزياء في مصر القديمة وعبر العصور.