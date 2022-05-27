مضاعفات ارتفاع حمض اليوريك بالجسم.. مشاكل الكلى والنقرس أبرزها

فاطمة ياسر

حمض اليوريك يعد من الأحماض المهمة للجسم، ولكن ارتفاع نسبته في الدم يتسبب في تعرضك للعديد من المضاعفات الصحية، ومنها النقرس، وأمراض القلب والسكر، والكلى، ولذا يجب متابعته في حالة ظهور بعض الأعراض التي سنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع "webmed".

تختلف أعراض الإصابة بارتفاع نسبة حمض اليوريك حسب نوع المرض المرتبط به، وخلال الأسطر القادمة ستتعرف على هذا الأمر.

-عند الإصابة بالنقرس:

تكون أعراض ارتفاع نسبة حمض اليوريك الناتج عن الإصابة بالنقرس التالي:

ألم في مفاصل الجسم.

-صعوبة الحركة بشكل طبيعي.

-تورم في مفاصل الجسم.

-عند الإصابة بمشاكل في الكلى:

ألم أسفل الظهر .

ألم في البطن.

غثيان.

زيادة التبول التي يصاحبها صعوبة شديدة وألم.

رائحة البول الكريهة.

-قد يصاحب التبول دم.

وأوضح التقرير، أن الأشخاص المصابين بارتفاع نسبة حمض اليوريك يصبحون أكثر عرضة للإصابة للإصابة بتراكم الحصوات في الكلى، وتظهر علي المصاب بعض الأعراض، ومنها ارتفاع حرارة الجسم، وقشعريرة.

وأضاف التقرير، أن حمض اليوريك يتكون عند تحلل البيورينات في الجسم أي المواد الكيميائية الموجودة في بعض الأطعمة كاللحوم الحمراء والكبدة، فيقوم الجسم بالتخلص من نسبة ارتفاعه عن طريق التبول، ولكن عند ارتفاع نسبته يصعب على الكلى التخلص منه، ولذا يتسبب في بعض الأحيان تكوين الحصوات في الكلى، وتسبب هجوم في خلايا الدم البيضاء.