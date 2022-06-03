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غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 42

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:39 م
غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 42 طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد،  لطيف على السواحل الشمالية.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة من كافة أنحاء البلاد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
 
 
 

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