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الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الجمعة، 03 يونيو 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ، مائل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.
 
 
 

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