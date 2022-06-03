ضبط سائق متهور أطاح بـ3 أطفال أثناء قيادته سيارة بدون رخصة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط طالب بالقاهرة لقيادته سيارة بدون رخصة قيادة وإصطدامه بثلاثة أطفال محدثاً إصابتهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها ( 3 أطفال "أشقاء" "مصابين بسحجات وكسور متفرقة) وذلك على إثر تعرضهم لحادث سير .

تم التقابل مع (والدتهم ، مقيمة بذات العنوان) وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها أعلى الرصيف بأحد الشوارع وبصحبتها أنجالها فى الوجهة لمحل سكنهم فوجئت بسيارة مجهولة "لم تتمكن من إلتقاط أرقامها" قامت بالإصطدام بهم ولاذ قائدها بالفرار ، مما نتج عنه إصابة أنجالها على النحو المشار إليـه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومتابعة خط سير هروب السيارة مرتكبة الواقعة أمكن تحديدها ، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) ، كما أكدت التحريات أن السيارة المشار إليها كانت حيازة نجله (طالب ، ومقيم بذات العنوان) وقت وقوع الحادث وأن الأخير وراء إرتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها وإعترف الأخير بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة لعدم حمله رخصة قيادة وخشية ضبطه ومسائلته قانونياً، فتم بإرشادهما ضبط السيارة المتسببة فى الحادث بمكان إخفائها بجراج كائن بمحل سكنهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهم.