قوافل دعوية من الأوقاف والأزهر الشريف لنشر الإسلام الوسطى بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أطلقت أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، عددا من القوافل الدعوية التي جابت ربوع الإسكندرية لآداء خطبة الجمعة بالإدارت الفرعية، وعلى رأس هذه القوافل الدعوية القافلة المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.



تأتى هذه القوافل برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف والهدام.



يذكر أن أعلنت وزارة الأوقاف عن عودة النشاط الدعوى بالمساجد ونظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية 11 أمسية دينية بمساجد الإدارات الفرعية بواقع أمسية دينية بكل إدارة في إطار عودة الأنشطة الدعوية بالمساجد وعودتها إلى دورها الرائد وعلى رأس هذه الامسيات الأمسية الكبرى التي أقيمت بمسجد الشهيد مقدم علاء الدين السماديسي بمحور المحمودية الجديد إدارة محرم بك.



وحضر فيها الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة وعدد من قيادات الدعوة والأئمة في ضيافة الشيخ على كمال بدير مفتش بالمتابعة وخطيب المسجد.