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زى النهاردة.. حجز قضية المتهمين بـ"أحداث عنف المعادى" للحكم

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:56 م
زى النهاردة.. حجز قضية المتهمين بـ"أحداث عنف المعادى" للحكم محكمة_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة منذ 4 سنوات، يوم 3 يونيو 2018، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تحجز إعادة محاكمة 3 متهمين، فى اتهامهم مع آخرين فى أحداث شغب المعادى التى وقعت فى أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المعادى"، للحكم.
 
 
كان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.

أحداث المعادى

عنف المعادي

الجنايات

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