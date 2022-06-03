وأضاف زيلينسكي - في رسالة قصيرة بالفيديو، أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "زعماء الفصائل البرلمانية متواجدون، وكذلك رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال، والمستشار الرئاسي، ميخائيلو بودولياك.. فريقنا أكبر بكثير.. كما تتواجد القوات المسلحة الأوكرانية.. والأهم من ذلك شعبنا الحاضر.. المجد لأوكرانيا".



ويوافق اليوم/الجمعة/ مرور 100 يوم على الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا والتي بدأ في الـ 24 من شهر فبراير الماضي.