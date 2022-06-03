اليوم السابع
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الجمعة، 03 يونيو 2022 08:32 ص
أكرم القصاص
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خليك نشيط وصاحب طاقة وحيوية في الصيف بهذه المشروبات

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:00 ص
خليك نشيط وصاحب طاقة وحيوية في الصيف بهذه المشروبات النشاط والحيوية
فاطمة ياسر

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خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة نشعر بالكسل والهبوط بسبب الحر، ونحتاج لتناول المشروبات والسوائل التي تساعد في إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، والنشاط، ولذا عليك قراءة هذا التقرير للتعرف على أبرز وهم المشروبات التي تجعلك نشيط،  وذلك وفقا لموقع "eatthis"، ومنها:

-عصير الموز:
 

يحتوي الموز علي الألياف، ونسبة من الفراكتوز الطبيعي، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة لكي تجعلك نشيط وذا حيوية، ويمد جسمك بالطاقة، كما أنه يسهم من الفواكه التي تجلب السعادة للشخص.

-عصير الفراولة:
 

أكدت الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن الفراولة تحتوي علي العديد من  المغذيات والفيتامينات المهمة للجسم، ومنها فيتامين "سي" والفولات والفينولات، وهي من أفضل مضادات الأكسدة التي تمنح الجسم الحيوية وتساعده على إنتاج الطاقة والحيوية في الجسم.

-القهوة:
 

بسبب الكافيين، فهي تعد من المشروبات الجيدة التي تمد الجسم بالعديد بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تنشيط خلايا الجسم.

-عصير البرتقال:
 

يحتوي  عصير البرتقال علي  فيتامين "سي" الغني بمضاد الأكسدة  والذي يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تعزيز المناعة، ويعمل علي تقليل الإجهاد التأكسدي، ويحد من الشعور بالتعب والإرهاق.

 

 


النشاط والحيوية

ومشروبات تمد بالطاقة والحيوية

الطاقة

فوائد القهوة


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