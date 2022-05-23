القهوة ليست المعزز الوحيد للطاقة.. جرب هذه الأطعمة للحصول على جرعة إضافية

كتبت إيناس البنا

لقد مررنا جميعًا بأيام شعرنا فيها من نقص في الطاقة، وأول ما تسمعه هو، "اشرب بعض القهوة" لكن القهوة ليست المشروب الوحيد في العالم الذي يجعلك تشعر بالنشاط.

نعم، يساعد الكافيين في محاربة النعاس، لكنه ليس المنشط الوحيد الذي يفعل ذلك، وفقا لموقع " thehealthsite"، هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تضخ بعض الطاقة الإضافية بداخلك وتساعدك على محاربة الاكتئاب وتحريكك.

لذلك، إليك بعض الأطعمة التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي إذا كنت تشعر بالتعب في كثير من الأحيان.

دقيق الشوفان



دقيق الشوفان هو مصدر طاقة بطيء الاحتراق بسبب الكربوهيدرات المعقدة، ويزيد الشوفان أيضًا من إنتاج السيروتونين، والذي يمكن أن يساعد في إدارة الإجهاد وتحسين التعلم والذاكرة.

الموز



يتوفر الموز بسهولة ولذيذ، وهو الغذاء المثالي لك إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى المزيد من الطاقة لتستمر طوال اليوم، حتى أن الناس يأكلونها كوجبة خفيفة قبل التمرين لإبقائهم نشيطين طوال التمرين.

شرب الماء



هل تعلم أن الجفاف يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب وحتى تعاني من ضباب الدماغ؟ إذا كنت تشعر بالتعب، فربما تحتاج إلى أن تجد لنفسك كوبًا طويلًا من الماء لرفع مستويات الطاقة تلك، بالإضافة إلى ذلك، فهو مشروب قوي يحافظ على معظم المشاكل الصحية.

السردين



يعتبر السردين مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب 12، فهو يساعد نظام القلب والأوعية الدموية ويمنحك دفعة إضافية من الطاقة تدوم طوال اليوم، السردين والأسماك الدهنية الأخرى هي مصادر كبيرة لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د والسيلينيوم والبروتين والدهون المشبعة، فهو لا يساعدك فقط على الشعور بالنشاط، ولكن تناول الأسماك الدهنية مرتين في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والحالات المزمنة والسكتة الدماغية وغير ذلك، يجب أن يكون هذا سببًا كافيًا لبدء تناول الأسماك الدهنية.

البيض



يمتلئ البيض باحتوائه على نسبة عالية من البروتين، مما يوفر طاقة ثابتة وطويلة الأمد، وتشمل أيضًا الليوسين، وهو حمض أميني ثبت أنه يعزز توليد الطاقة بعدة طرق، يساعد الخلايا على امتصاص المزيد من السكر في الدم، ويعزز توليد طاقة الخلايا، ويزيد من تكسير الدهون لإنتاج الطاقة، يحتوي البيض أيضًا على نسبة عالية من فيتامينات ب، والتي تساعد الإنزيمات في وظائفها في تحويل الطعام إلى طاقة.

البطاطا الحلوة



البطاطا الحلوة هي واحدة من الكربوهيدرات المثالية التي تقدمها الطبيعة، أنها توفر الكربوهيدرات سهلة الهضم في جميع أنحاء الجسم والدماغ وهي غنية بالألياف والعناصر الغذائية مثل الفيتامينات A وC والمغنيسيوم والحديد، يبطئ محتوى البطاطا الحلوة الغني بالألياف من عملية الهضم، مما يمنح جسمك إمدادًا ثابتًا بالوقود والطاقة.