توزيع فرق الإنقاذ على شواطئ مصيف بلطيم حرصا على سلامة المصطافين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدينة مصيف بلطيم، إقبالا من المصيفين من كافة أنحاء الجمهورية، نظراً لهدوء المصيف، وصفاء مياهه، إضافة لتعدد الخدمات التى تقدم للمواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وضع لافتات إرشادية ورايات على شواطئ المصيف توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتركيب سلالم المراقبة واللوحات الإرشادية، وتوزيعها على جميع الشواطئ وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر، وتوزيع زى موحد على جميع الافراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار، والتأكيد على حسن معاملة المصطافين.

وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم، سبق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى أعمال الإنقاذ والحاصلة على ترخيص من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ على القيام بأعمال الإنقاذ البحرى على شواطئ مدينة مصيف بلطيم بعدد 70 فرد إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكى " موتوسيكل مائى " و3 لانشات بحرية، مؤكدا أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات افراد الانقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.



اقبال من المصطافيت



التوافد على المصييف



تعليمات الشواطئ



توزيع المنقذين بلا مصطافين



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