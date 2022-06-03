اليوم السابع
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توزيع فرق الإنقاذ على شواطئ مصيف بلطيم حرصا على سلامة المصطافين.. صور

الجمعة، 03 يونيو 2022 06:45 م
توزيع فرق الإنقاذ على شواطئ مصيف بلطيم حرصا على سلامة المصطافين.. صور المنقذون
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد مدينة مصيف بلطيم، إقبالا من المصيفين من كافة أنحاء الجمهورية، نظراً لهدوء المصيف، وصفاء مياهه، إضافة لتعدد الخدمات التى تقدم للمواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وضع لافتات إرشادية ورايات على شواطئ المصيف توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتركيب سلالم المراقبة واللوحات الإرشادية، وتوزيعها على جميع الشواطئ وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر، وتوزيع زى موحد على جميع الافراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار، والتأكيد على حسن معاملة المصطافين.

وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم، سبق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى أعمال الإنقاذ والحاصلة على ترخيص من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ على القيام بأعمال الإنقاذ البحرى على شواطئ مدينة مصيف بلطيم بعدد 70 فرد إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكى " موتوسيكل مائى " و3 لانشات بحرية، مؤكدا أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات افراد الانقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.

 

 

اقبال من المصطافيت
اقبال من المصطافيت

 

التوافد على المصييف
التوافد على المصييف

 

تعليمات الشواطئ
تعليمات الشواطئ

 

توزيع المنقذين بلا مصطافين
توزيع المنقذين بلا مصطافين

 

علامات ارشادية
علامات ارشادية

 

منثقذين
منثقذين

 


كفر الشيخ

مصيف بلطيم

محافظة كفر الشيخ

الاتحاد المصري للغوص


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