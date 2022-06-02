محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير بمصيف بلطيم استعدادا لاستقبال المصطافين

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير التي يشهدها مصيف بلطيم من توسعة الطرق ورصفها، ورصف طرق أخرى بالإنترلوك، وأعمال التطوير، وإنشاء مشايات، ورفع كفاءة دورات المياه، ومتابعة انتشار فرق الإنقاذ، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السلع، ووسائل الترفيه وتطوير الحدائق.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير إدارة التخطيط العمراني.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير منظومة دخول المدينة بتركيب منظومة بوابات إلكترونية علي جميع مداخل المدينة وأعمال الرصف والتي شملت مدخل النرجس ومدخل الأمل وإمام مسجد النرجس ومنطقتي الزهراء والسلام، وتجميل وتطوير الجزيرة الوسطي بمنطقتي السلام والأمل، وشملت تركيب بلاط انترلوك بالارضيات، وعمل تجميل بالطوب الفرعوني بالإجناب مع عمل توسعة للطريق الرئيسي وزراعة نجيل طبيعي من الجانبين .

كما تفقد أعمال تطوير الكورنيش القديم بمنطقتي النرجس والزهراء، وشملت عمل خرسانة مطبوعة وعمل الجانبين من الطوب الفرعونى، وبدء تشغيل منظومة الإنقاذ علي شواطئ المدينة والتي تشمل توزيع 80 فردا ومشرف إنقاذ و3 ونش سريع و2 جيت سكي ودعم أفراد الإنقاذ بكافة معدات وأدوات الإنقاذ، كما تفقد كورنيش الفنار، واستمع لشرح مخطط تطوير الكورنيش الذي يشمل تكملة ما تم من أعمال وعمل مشايات للشاطئ وتطوير الحمامات والادشاش علي الشاطئ.



الزيارة التفقدية



جانب من الزيارة



جانب من زيارة المحافظ



جانب من زيارة المحاقفظ



محافظ كفر الشيخ يتفقد البوابات



محافظ كفر الشيخ يتفقد المصيف