تسمم فتاة بسبب قرص مبيد حشري سام لحفظ الغلال بالشرقية

استقبل مستشفى القرين المركزي بالشرقية، اليوم، فتاة مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص مبيد حشري سام يستخدم في حفظ حبوب الغلال.
وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول د إ ع ع، 27 عامًا، مقيمة في مدينة القرين، مصابة بحالة تسمم ادعاء تناول قرص مبيد حشري سام.
وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة قد تناولت قرص مبيد حشري سام يُستخدم لحفظ حبوب الغلال تسبب في إصابتها بالتسمم، فيما تم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم لها في مستشفى القرين المركزي، وتخضع حاليًا للملاحظة من جانب الفريق الطبي بالمستشفى، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.
اسعاف - أرشيفية
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استقبل مستشفى القرين المركزي بالشرقية، اليوم، فتاة مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص مبيد حشري سام يستخدم في حفظ حبوب الغلال.
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