بولندا تستقبل 3.79 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا فى أعقاب العملية الروسية

وارسو (أ ش أ)

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة، أن البلاد استقبلت حتى الآن 3 ملايين و792 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.

وأضافت الوكالة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 22 ألفا و500 لاجىء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الخميس، مقابل 21 ألفا و500 لاجيء في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.