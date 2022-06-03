انتشال جثة غريق من بحر فاقوس فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

انتشل فريق من قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، جثة طفل عُثر عليه غارقًا فى مياه ترعة بحر فاقوس، وذلك أمام قرية الديدامون التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لشرطة النجدة بورود بلاغ بغرق طفل فى مياه ترعة بحر فاقوس أمام قرية الديدامون التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة فاقوس.

على الفور، انتقل فريق من قوات الإنقاذ النهرى التابع لقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال جثة الطفل من أمام كوبرى ابو حبوش الممتد فوق مياه ترعة بحر فاقوس أمام قرية الديدامون التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة فاقوس.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى، وبالعرض على جهات التحقيق فى مركز شرطة فاقوس، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمها.