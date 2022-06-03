العثور على جثمان الطفل الغارق بالبحر الصغير فى الدقهلية

فريق المحافظات

عثر فريق الإنقاذ النهري بالدقهلية علي جثمان الطفل مروان محمود عاشور 13 عام ومقيم قرية ميت ضافر بمدينة دكرنس والغارق بمياة البحر الصغير منذ عصر أمس.



حيث تجمع عدد كبير من أهالي قرية ميت ضافر التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، وحضرت قوات الشرطة والإنقاذ النهري لمكان الواقعة. للبحث عن جثمان طفل غرق بمياه البحر الصغير الرابط بين مدينتي المنصورة والمنزلة.



تلقي لواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إشارة من مركز شرطة دكرنس بورود بلاغ من أهالي قرية ميت ضافر التابعة لمركز ومدينة دكرنس بسقوط طفل بمياه البحر الصغير الرابط بين مدينتي المنصورة والمنزلة، حيث نزل الطفل إلى المياه بغرض الاستحمام واختفى عن الأنظار تماما.



على الفور وصلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس برئاسة الرائد محمود القصبي رئيس مباحث المركز ومعاونيه، وفور وصولهم لمكان البلاغ قاموا باستدعاء قوات الإنقاذ النهري وأستمرت عمليات البحث لليوم الثاني وتم العثور علي الجثمان ونقلة لمشرحة مستشفي دكرنس تحت تصرف النيابة العامة