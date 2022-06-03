المصيف بدأ رسمى.. الآلاف يصطفون على الشواطئ المجانية بالإسكندرية.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع، فيديو لايف من شاطئ المندرة المجانى، حيث شهدت الشواطئ المجانية بالإسكندرية اليوم، إقبالا كبيرا وزحاما على الشواطئ، حيث استقبلت الشواطئ المجانية الآلاف من المصطافين اليوم.







حيث شهد شاطئ المندرة المجانى إقبال كبير، وزحام للاستمتاع ببحر الاسكندرية الساحر، خاصة مع هدوء الامواج اليوم وحالة البحر التى تسمح بالسباحة.

و يقول سامح المصرى، من محافظة الإسكندرية، أن شاطئ المندرة المجانى، من الشواطئ الجيدة جدا فى نوعية الخدمات والنظافة المستمرة على الشاطئ، مشيدا بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتخصيص شاطئ المندرة وشاطئ الانفوشى المجانى لأهالى الاسكندرية والمصطافين، وأنه دائم التوجه إلى شاطئ المندرة المجانى لقضاء يوم الاجازة وسوف يتوجه الاسبوع القادم إلى شاطئ الأنفوشى المجانى لقضاء يوم الإجازة.



من جانبه اكد العقيد طارق جاهين، رئيس قطاع شواطئ المنتزه ومدير شاطئ المندرة المجانى، أن الشواطئ المجانية حظيت بإقبال شعبى كبير من جميع محافظات مصر، بعد تأكد المصطافين من نظافة الشاطئ وجودة الخدمات به، مؤكدا على أن نظافة الشاطئ تبدأ منذ الساعة السادسة صباحا، وتستمر طوال اليوم.

كما اشار إلى أن الاقبال يكون كبيرا فى أيام الاجازات حيث يستقبل شاطئ المندرة نحو 4 اسرة يوميا نظرا للمساحة الرملية المتسعة على الشاطئ.

و أشار إلى أن محافظة الإسكندرية قد خصصت عدد2 شاطئ مجانا الاول شاطئ المندرة، والثانى شاطئ الأنفوشى الذى تم افتتاحه هذا العام ويستقبل نحو 1000 أسرة يوميا.



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