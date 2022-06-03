اليوم السابع
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القائم بأعمال وزير الصحة يبحث مع سفير الصين توطين صناعة اللقاحات فى مصر

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:18 م
القائم بأعمال وزير الصحة يبحث مع سفير الصين توطين صناعة اللقاحات فى مصر لقاء الدكتور خالد عبد الغفار ولياو لي تشينغ السفير الصيني
كتب وليد عبد السلام

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التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أمس الخميس، السيد «لياو لي تشينغ» السفير الصيني لدى مصر، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تضمن التنسيق لتنفيذ اتفاق مسبق بين القيادة السياسة في البلدين الصديقين، بتوريد جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، من إنتاج الجانب الصيني، وذلك في إطار التعاون والتضامن بين الجانبين المصري والصيني.
 
وأشار إلى أن الاجتماع بين الوزير، والسفير الصيني، تطرق إلى مراجعة التقدم المحرز بملف التعاون مع الجانب الصيني لدعم تكنولوجيا تصنيع اللقاحات في مصر، بمعمل «السلامة الحيوية» مضيفا أن الاجتماع بحث العمل على كيفية الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها الجانب الصيني في مواجهة الأوبئة والجوائح.
 
وتابع «عبدالغفار» أن القائم بأعمال وزير الصحة، بحث مع السفير الصيني، التعاون الموجه لدعم المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض (Egypt CDC) تقنيا، إلى جانب مناقشة تكثيف التعاون في تدريب العاملين بالمركز على أحدث التقنيات المعملية. 
 
 

الصحة

الصين

مصر

لقاحات كورونا

اللقاحات


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