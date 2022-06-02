"فايزر" تسعى للحصول على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإعطاء لقاحها للأطفال دون الـ5

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت شركة "فايزر" أنها أتمت تقديم طلبها إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل الحصول على تصريح لإعطاء لقاحها الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الأطفال دون سن الخامسة.

وقالت فايزر - فى بيان - إن الطلب الذى تقدمت به من أجل اللقاح الذي تم تطويره مع شريكتها "بيونتيك" يشمل " بيانات السلامة والمناعة والفاعلية" من الأبحاث السريرية السابقة على الأطفال الصغار الذين تلقوا جرعة ثالثة بعد شهرين على الأقل من الجرعة الثانية.



ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء في 15 يونيو الجاري للنظر في توسيع نطاق تصريح الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر ليشمل الأطفال دون سن الخامسة، وقالت فايزر إن بياناتها السريرية ستتم مراجعتها خلال ذلك الاجتماع، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، يمكن اتخاذ قرار بشأن السماح بالتطعيم للأطفال دون سن الخامسة بعد الاجتماع بوقت قصير.

وخلال الأسبوع الماضي، استعرضت شركة فايزر مؤشرات واعدة على فاعلية لقاحها الخاص بالأطفال، قائلة إن الأبحاث أظهرت أنها فعالة بنسبة 80 % تقريبا لمن هم دون سن الخامسة.

وكانت فايزر وبيونتيك قد أعلنتا في فبراير الماضي أنهما لا تملكان بيانات كافية فيما يتعلق بفاعلية الجرعة الثالثة للأطفال ، مما أدى إلى تأخير طلب ترخيص إدارة الغذاء والدواء.

وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير من المستويات التي شوهدت في موجات الفيروس السابقة ، مثل ارتفاع حالات متحور أوميكرون في الشتاء الماضي.

