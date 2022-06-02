الصحة العالمية : تغير المناخ يلعب دورا بزيادة انتقال الفيروسات من الحيوان للبشر

كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن التغير المناخي يلعب دورا بزيادة انتقال الفيروسات من الحيوان للبشر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ووصت منظمة الصحة العالمية بوقف أكل لحوم بعض أنواع الحيوانات للحد من الفيروسات.

وفى وقت سابق توقعت منظمة الصحة العالمية انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا بنسبة تقارب 94 % خلال العام الجاري 2022، وذلك مقارنة بالعام الماضي 2021، الذي كان أكثر فتكا، مشيرة إلى أن التقديرات القائمة على عملية محاكاة أجرتها المنظمة، تشير إلى انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس بما يزيد قليلا عن الربع هذا العام.

وأضافت المنظمة خلال مؤتمر صحفي للمدير الإقليمي لإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو مويتي وعدد من الخبراء - أن محاكاتها للبيانات تشير إلى أنه من المتوقع حدوث حوالي 23 ألف حالة وفاة بحلول نهاية عام 2022، في حال ظلت المتغيرات الحالية وديناميكيات الانتقال ثابتة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن ظهور متغير أكثر فتكا بنسبة 200٪ من شأنه أن يتسبب في زيادة الوفيات إلى أكثر من 70 ألف شخص.