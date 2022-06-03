ألمانيا تعلن مصرع 3 أشخاص بحادث انقلاب قطار مدينة "بارتنكيرشن".. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت السلطات الألمانية، مقتل 3 أشخاص وإصابة في حادث القطار الذى وقع في مدينة "جارمش – بارتنكيرشن"، مؤكدة وصول قوات الدفاع المدني إلى محيط الحادث لإنقاذ الركاب وعلاج المصابين.

وأشارت صحيفة بيلد، إلى أن عدد القتلى بلغ 3 دون معرفة عدد المصابين، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى محيط الحادث على الفور.

واستخدمت ثلاث طائرات هليكوبتر إنقاذ من تيرول (النمسا) في العملية.

وأعلنت السلطات إغلاق خط السكة الحديد بين جارمش - بارتنكيرشن وأوبيرو.

وفي فبراير الماضي، أكدت وسائل إعلام ألمانية، أن شخصا لقى مصرعه وأصيب حوالى 40 أخرين فى حادث تصادم قطارين للركاب جنوب مدينة ميونخ.



الشرطة في محيط الحادث



انقلاب القطار



قطار المانيا