أطفال ملكيون يخطفون الأضواء باحتفالات اليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث.. صور

كتب محمد جمال

حضرت العائلة المالكة فى بريطانيا قداس شكر خاص للملكة بكاتدرائية سانت بول بلندن اليوم الجمعة كجزء من احتفالات اليوبيل البلاتينى، لكن العائلة المالكة الأصغر لم تحضر، فغالبًا ما يحضر طفلا دوق ودوقة كامبريدج الأمير جورج والأميرة شارلوت، وميا ابنة زارا ومايك تيندال، احتفالات الكنيسة مع والديهم، كما تفعل بنات بيتر فيليب، لكنهم كانوا جميعًا غائبين بشكل ملحوظ عن قداس يوم الجمعة، فلماذا؟.

أطفال العائلة المالكة ببريطانيا كشفت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية أن الأطفال قد يقضون يومًا راحة بعد كل الإثارة التى شهدتها فرقة Trooping the Colour فى موكب هورسجارد وقصر باكنجهام، حيث ظهر أطفال ويليام وكيت الثلاثة على عربتهم لأول مرة فى الحدث الملكي - وهو الأول من نوعه بالنسبة للثلاثى، ثم ظهر الأشقاء مع والديهم على شرفة القصر من أجل الطيران الجوى الملكى البريطانى ، مع لويس الصغير ، البالغ من العمر أربع سنوات ، وهم يلوحون للحشد.

الأمير لويس كما يمكن أيضًا رؤية أطفال زارا ومايك تيندال الثلاثة وهم يستمتعون بالاحتفالات من نافذة الشرفة، جنبًا إلى جنب مع أبناء عمومتهم سافانا وإيسلا فيليبس، أحفاد الأميرة أن وبحسب الصحيفة يُعتقد أيضًا أن طفلى دوق ودوقة ساسكس، آرتشى وليليبت، ربما كانا داخل القصر مع العائلة أيضًا، حيث كان يومًا كبيرًا للأطفال الملكيين، ومع احتفالات اليوبيل الممتدة لأربعة أيام، من المفهوم أن والديهم الملكيين تركوهم فى المنزل يوم الجمعة أثناء حضورهم خدمة الكنيسة. حضر الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس أول خدمة متلفزة لهم فى وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فقد كان حدثًا عائليًا، وهو حفل تأبين لجدهم الأكبر الأمير فيليب، والذى لم يتمكن الأطفال من الذهاب إلى جنازته فى أبريل 2021 بسبب قيود الوباء.

الأمير لويس خلال الحفل يأمل العديد من المعجبين الملكيين فى رؤية طفلى هارى وميجان، آرتشى وليليبت، يظهران معًا فى الشرفة الأولى. بدأت الخميس احتفالات اليوبيل البلاتينى لتكريم مسيرة الملكة إليزابيث التاريخية، حيث يتم الاحتفال من 2 - 5 يونيو لأول مرة باليوبيل البلاتينى لأحد الملوك فى التاريخ البريطانى من خلال الاستعراضات والمواكب العسكرية والحفلات الموسيقى فى القصور الملكة وأيضا فى الشوارع. وقالت مجلة "بيبول" الأمريكية أن الملكة البالغة من العمر 96 عاما التى أصبحت ملكة فى عام 1952، تفوقت على الملكة فيكتوريا لتصبح أطول ملوك المملكة المتحدة جلوسا على العرش، حيث حكمت الأولى لمدة 63 عاماً و216 يوماً.



الأمير لويس وكيت

ستنطلق مراسم غداء اليوبيل الكبير، الأحد وسيحضر الأمير تشارلز وكاميلا ، دوقة كورنوال ، غداء اليوبيل الكبير فى لندن، حيث ستقام أحداث مماثلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.



الأطفال خلال احتفالات اليوبيل البلاتينى

ووفقًا لموقع الحدث على الإنترنت ، "سواء كنت تشارك فنجانًا مع أحد الجيران على عتبة الباب أو تشارك فى حفلة أكبر في الشارع ، انضم إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة لمشاركة الصداقة والطعام والمرح مع غداء اليوبيل الكبير. إنها الحفلة الموجودة مباشرة في شارعك ، والجميع مدعوون ، لذلك دعونا نخرج إلى شوارعنا وحدائقنا وأحيائنا للاستمتاع والتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل قليلاً."

مسابقة اليوبيل البلاتيني

ستختتم عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمسابقة اليوبيل البلاتيني ، وهي موكب في شوارع لندن سيعرض لحظات أيقونية من عهد الملكة بالإضافة إلى تسليط الضوء على كيفية تغير المجتمع على مدار السبعين عامًا الماضية.

ويشارك في المسابقة حوالي 10000 شخص ، بما في ذلك 2750 عسكريًا وأكثر من 6000 متطوع وفناني الأداء والعاملين الرئيسيين و 2500 عضو من عامة الناس.

وستتقدم العربة الذهبية الموكب وسيشارك إد شيران فى العرض، وسيشمل استعراضا جويا ورقصات استعراضية وكعكة زفاف ضخمة متحركة تظهر أغاني بوليوود ، وتنين شاهق ووحوش بارتفاع ثلاثة طوابق.

وقالت المجلة فى ختام تقريرها إنه لإضافة إلى الأحداث في لندن ، سيشرع كبار أعضاء العائلة المالكة أيضًا في زيارات إلى مناطق أخرى من المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. سيتوجه الأمير ويليام وكيت إلى ويلز ، حيث عاشا لبضع سنوات عندما تزوجا لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان ، بينما ستسافر الأميرة آن إلى اسكتلندا ، وسيذهب الأمير إدوارد وصوفي ، كونتيسة ويسيكس ، إلى أيرلندا الشمالية .

وأعلن القصر فى بيان "على مدار عطلة نهاية الأسبوع ، سيزور أفراد العائلة المالكة أجزاء من المملكة المتحدة للاحتفال باليوبيل البلاتيني. "