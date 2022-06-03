نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتى أكد خلالها أنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6%، موضحا أن مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا.

مشايخ القبائل بسانت كاترين يشكرون الرئيس السيسي على تنفيذ مشروع التجلى الأعظم

فى إطار جولته بمدينة سانت كاترين، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مكونات مشروع موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام"، حيث كان في استقباله بأرض الموقع، عدد من مشايخ القبائل البدوية فى المنطقة، الذين توجهوا بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على تنفيذ هذا المشروع المهم، وأكدوا أنه يشكل فرصة كبيرة وواعدة بالمنطقة.

رئيس الوزراء: الرخصة الذهبية تغنى عن كل الموافقات فى المشروعات التنموية الكبيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرخصة الذهبية تجُب كل الموافقات الأخرى فى المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء، مشير إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.

التعليم: نظام موحد لدراسة الطلاب بالمدارس الفنية للمنافسة فى سوق العمل

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه في ضوء رؤية مصر 2030 والتحول نحو تعليم فني أفضل 2.0 لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل بهدف إعداد فنيين مؤهلين بالجدارات الفنية اللازمة لمنافسة على وظائف لائقة في سوق العمل المحلى، فإن وزارة التربية والتعليم، تعمل على تطبيق نظام موحد لقبول ودراسة الطلاب بمدارس التعليم الفني وهو نظام الثلاث سنوات بهدف إكساب الطلاب الجدارات الفنية للبرامج الدراسية المطورة والتي تؤهلهم للمنافسة عى وظائف لائقة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي ، ودفع عجلة الاقتصاد وكذك فتح مسار لاستكمال الطلاب دراستهم بالتعليم العالي.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1012 جنيهًا للجرام

أعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، تراجع أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1012 جنيهًا للجرام مقابل 1015 جنيها في تعاملات سوق الذهب أمس الخميس، وذلك بعد استقرار سعر اونصة الذهب عالميًا، وكذلك عدم تغير حالة الطلب على الذهب في السوق المصري. غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 42 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. غلق كلى لشارع على أمين بهدف تنفيذ أعمال المونوريل عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل"، الأمر الذى يتطلب الغلق الكلى لشارع على أمين، بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخارى، بالاتجاه القادم من شارع امتداد رمسيس، مع تحويل حركة المرور اتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف (داخل منطقة الأعمال).. على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من (الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3/6/2022) لمدة زمنية (30 يوماً) ليلاً ونهارا. ألمانيا تعلن مصرع 3 أشخاص بحادث انقلاب قطار مدينة "بارتنكيرشن".. صور أعلنت السلطات الألمانية، مقتل 3 أشخاص وإصابة في حادث القطار الذى وقع في مدينة "جارمش – بارتنكيرشن"، مؤكدة وصول قوات الدفاع المدني إلى محيط الحادث لإنقاذ الركاب وعلاج المصابين. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين في إطار جولته بمدينة سانت كاترين، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، أعمال تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، واستمع مدبولي إلى شرح حول المشروع، من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور ماهر ستينو، استشاري المشروع.

رئيس الوزراء: نتوقع 6% معدل نمو خلال العام المالى الحالى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6%، موضحا أن مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا وزير الإسكان: هدفنا الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة فى مرافق "حياة كريمة" واصل مسئولو وزارة الإسكان، تفقدهم لأجنحة الشركات العالمية المشاركة بمعرض "IFAT" الدولي، بمدينة ميونيخ الألمانية، وهو من أكبر وأهم المعارض الدولية، لعرض أحدث التكنولوجيات البيئية، والمخصصة لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، والحمأة، والنفايات، وجميع المعدات والمهمات المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات.

رئيس الوزراء: لدينا خطة طموحة لزيادة معدلات السياحة ومواردها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول خطة الدولة لزيادة مصادر النقد الأجنبي، إن مصادر النقد الأجنبي فى مصر كانت تقليدية والتي شهدت معدلات نمو ووجدنا أن الاقتصاد المصرى ينمو بشكل كبير وبالتالي لابد من زيادة مصادر النقد الأجنبي، موضحا أن الدولة ستتيح جزء من أصول الحكومة ب40 مليار دولار للقطاع الخاص بمعدل 10 مليار دولار على مدار 4 سنوات ، وأن هناك خطة طموحة لزيادة معدلات السياحة ومواردها ومضاعفة عدد السائحيين خلال الثلاث سنوات القادمة. أسرة أم كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسىء لـ كوكب الشرق أعلنت السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكاتب ناصر دويدار بعد التصريحات المسيئة التي أدلى بها في حق رمز من رموز الفن المصري والعربي.

صندوق التنمية المحلية ينفذ 2752 مشروعا باستثمارات 31,7 مليون جنيه

وافق صندوق التنمية المحلية مؤخرا على تمويل 703 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى 20 محافظة، بتمويل يبلغ 8,2 مليون جنيه، منها 6,8 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين، و 1,4 مليون مشاركة منهم فى تنفيذ المشروعات، و بذلك يبلغ عدد المشروعات التى مولها الصندوق منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو الماضى 2752 مشروعا بإستثمارات 31,7 مليون جنيه.

التعليم: تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للإدارات والمدارس الأحد أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022 السبت إلكترونيا على موقع الوزارة على أن تسلم إلى الإدارات التعليمية صباح الأحد من مقار الكنترولات، موضحة أنه يستطيع الطالب معرفة رقم جلوسه واللجنة التى سيؤدى فيها الامتحان بشكل إلكترونى.

مسحة طبية عاجلة لنجوم الأهلي بعد إصابة محمد الشناوى بفيروس كورونا

قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى إخضاع لاعبيه والجهاز الفنى والإدارى لمسحة طبية اليوم الجمعة، قبل بدء التدريبات، بعد ثبوت إيجابية مسحة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق وتأكد إصابته بفيروس كورونا وعزله طبياً داخل معسكر الفراعنة.