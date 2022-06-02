سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية.. عيار 18 يسجل 870 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

أعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية استقرار أسعار المعدن الأصفر في التعاملات المسائية اليوم الخميس عند نفس مستويات أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، وذلك مع استقرار سعر اونصة الذهب عالمياً وكذلك عدم تغير حالة الطلب على الذهب في السوق المصرية.

وأضافت الشعبة في نشرة أسعار الذهب المسائية، أن سعر عيار 18 يسجل 870 جنيهات في حين سجل سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 1015 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 24 وهو عيار ذهب السبائك 1160 جنيها للجرام وأخيرا سعر الجنيه الذهب 8120 جنيها.

وأعلنت شعبة الذهب في وقت لاحق أن هناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.

وأضافت شعبة الذهب، أن الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر ويشهد تغيرات عدة في ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلي 1000 جنيها، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر، إذ بلغت خسائر الذهب 250 جنيها تقريبا خلال شهر