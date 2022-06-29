‎السعودية تُمدد فترة دخول الحجاج القادمين من سلطنة ‎عُمان إلى يوم 3 ذى الحجة

كتب محمد جمال

أعلنت ‏وزارة الحج والعمرة ‎السعودية تمديد فترة دخول الحجاج القادمين من سلطنة ‎عُمان إلى الأراضي المقدسة عبر المنافذ البرية إلى يوم الثالث من ذى الحجة لهذا العام وذلك بحسب ماذكرت وكالة الانباء العمانية.

وفي سياق متصل بينت وزارة الحج والعمرة أنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقات تعمل على تأمين رحلات بديلة ومقاعد إضافية لحجاج بريطانيا وأمريكا ودول أوروبا، إضافة إلى إصدار تأشيرات فورية للدخول إلى المملكة.

وأضافت وزراة، في بيان اليوم (الأربعاء)، أن ذلك يأتي ضمن حزمة من الحلول العاجلة للتحديات التي واجهها الحجاج مع محدودية السعة المقعدية للرحلات، والصعوبات التقنية التي واجهت البوابة الإلكترونية لحجاج الخارج.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على التيسير وحل أي تحدٍّ يواجه حجاج بيت الله الحرام؛ لضمان حصول كل حاج على فرصة أداء الحج ممن حظوا بفرصة اختيارهم لهذا العام 1443 هـ.

وأكدت أن جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن تتابع على مدار الساعة أوضاع الحجاج في الداخل والخارج؛ لضمان تيسير وتسهيل وصولهم، ومتابعتهم ورعايتهم أثناء موسم الحج