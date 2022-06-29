وزير دفاع بريطانيا: بوتين يعانى "متلازمة الرجل الصغير" وبيانات زاخاروفا "كوميدية"

كتبت: نهال أبو السعود

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من "متلازمة الرجل الصغير" ولديه نظرة "ذكورية" إلى العالم، كما أشار إلى أن الزعيم الروسي "مجنون" من وجهة نظره، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقال والاس لراديو إل بي سي: "حسنًا، أعتقد بالتأكيد أن نظرة الرئيس بوتين لنفسه والعالم هي نظرة الرجل الصغير، نظرة مفتول العضلات نادرا ما تسمع عبارة متلازمة المرأة الصغيرة، دائما تسمع متلازمة الرجل الصغير"، وأضاف: "أعتقد أنه حصل عليها بكل تأكيد".

وتابع وزير الدفاع البريطاني: "لكني أعتقد أن التحدي الحقيقي هنا هو وجهة نظر النظام الروسي بأن بعض الدول بطريقة ما أقل من غيرها ، وحقوقها لا تهم. إذا كانوا يريدون رسم أنفسهم في تاريخ جديد ، فيبدو أنهم يعتقدون أن الطريقة للقيام بذلك هي من خلال العنف والغزو وأعتقد أن هذا شيء يدعو للقلق."

كما سخر من المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قائلا: "لكي نكون منصفين هناك تلك السيدة ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية ، إنها مثل دور الكوميديا ​​، إنها تدلي ببيانها كل أسبوع ، وتهدد بتدمير الجميع أو القيام بشيء أو آخر إنها بالتأكيد امرأة ... إنها مجنونة مثله ، لذا سأترك الأمر لذلك."

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الغرب يجب أن يدعم الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا ، من أجل جعل الرئيس الاوكراني فولوديمر زيلينسكي "في أفضل وضع ممكن" في المفاوضات مع روسيا "عندما تأتي المحادثات في نهاية المطاف".

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن بوريس جونسون من المقرر أن يدعو زملائه الأعضاء في التحالف الدفاعي لزيادة الإنفاق الدفاعي خلال القمة المنعقدة في مدريد.