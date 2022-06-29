مشروبات لا ينصح بتناولها في الطقس الحار.. أهمها الماء المثلج

كتبت أمل علام

كشف موقع RIA Novosti الروسي، إن هناك مشروبات ينصح بتجنبها خلال الطقس الحار لمخاطرها على صحتك، أهمها الماء المثلج، والذى قد يسبب التهاب اللوزتين، والحلق، وذلك وفقا لما ذكره الدكتور أنطون بيرديف، خبير التغذية الروسي، خلال مقابلة له، مضيفا أنه يجب الإقلال من الشاي والقهوة لأنهما يعملان على إدرار البول مما يزيد الشعور بالعطش لذلك لا ينصح بالإكثار منها في الطقس الحار.

وأكد الخبير، على أن الطرق المعتادة التي يتبعها الكثيرون في الطقس الحار، تؤدي إلى تفاقم الحالة.

لذلك من أجل الشعور بالراحة والحيوية يجب اتباع القواعد التالية:

1.تجنب الماء المثلج

يعتبر تناول الماء المثلج الخيار الشائع في الطقس الحار، بيد أن المثير للدهشة، هو أن شرب الماء البارد يلحق الضرر بالجسم، لأنه يؤدي إلى انخفاض حاد ومفاجئ في درجة حرارة الأعضاء الرئيسية والتهاب الحلق والبلعوم الأنفي واللوزتين، كما يسبب اضطراب عمل منظومة المناعة، ما يؤدي إلى الإصابة بنزلة برد وفي أسوأ الحالات التهاب في الحلق.

2.التقليل من القهوة والشاي الأحمر

كما هو معروف يحتوي هذان المشروبان على مادة الكافيين وهي مدرة جيدة للبول، ما يؤدي إلى جفاف الجسم، الذي يؤثر في الهرمون المضاد لادرار البول، الذي يبطئ عملية استنزاف الماء ويتكلل كل هذا بالصداع.

3. تجنب العصائر السكرية والمشروبات الغازية

هذه المشروبات تساعد على ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني وتشكل عبئا على البنكرياس، وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان، وليس في قائمة خصائصها ما يشير إلى أنها "تروي العطش"، ببساطة تأثير تناول المشروبات السكرية قصير الأمد، بينما عواقبها خطيرة.

كما ينصح الخبير بعدم اتباع حمية غذائية في الطقس الحار، لأنه إجهاد إضافي للجسم، ومن الضروري في الصيف تناول مواد مغذية بكميات كافية، مؤكدا على عدم اللتخلي عن تناول اللحوم والأسماك والبيض، لأن هذه المواد تزود الجسم بالبروتينات، لذلك يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي.