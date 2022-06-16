5 علامات لارتفاع السكر في الدم ..منها تورم جفون العين وزيادة العطش

كتبت ميرفت رشاد

يعد ارتفاع نسبة السكر في الدم مشكلة شائعة تؤثر في الغالب على مرض السكري وإذا تركت دون علاج يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة مثل تلف الأعضاء والأعصاب والأوعية الدموية، وتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، تعد إدارة نسبة السكر في الدم أمرًا حيويًا للصحة الجيدة بشكل عام ، وفى السطور القادمة سنوضح الآثار الجانبية لارتفاع نسبة السكر في الدم التي يجب الانتباه إليها وكيفية إدارتها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

زيادة العطش والتبول:

زيادة التبول هو عرض شائع لمرض السكري، عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق التبول بشكل متكرر، يمكن أن يؤدي إلى لزيادة العطش، حيث يحاول الجسم تعويض السوائل المفقودة من خلال زيادة التبول بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الكلى وجعلها تعمل بكفاءة أقل، ونتيجة لذلك، قد يحتفظ الجسم بمزيد من السوائل، مما يؤدي إلى المزيد العطش والتبول، إذا ترك السكري دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك الفشل الكلوي والعمى، لذلك من الضروري لمرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم لديهم بعناية.

إعياء:

عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، يستجيب الجسم بإفراز الأنسولين، يساعد الأنسولين في نقل السكر من مجرى الدم إلى الخلايا، حيث يمكن استخدامه للحصول على الطاقة، إذا كان هناك الكثير من السكر في الدم يمكن أن تغمر الخلايا وتبدأ في مقاومة الأنسولين ونتيجة لذلك، تظل مستويات السكر مرتفعة، ولا يستطيع الجسم استخدام الجلوكوز بشكل صحيح للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والخمول، عندما تتقلب مستويات السكر في الدم بسرعة ، يمكن أن يسبب تقلبات المزاج.

رؤية مشوشة:

عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، يمكن أن يتسبب ذلك في انتفاخ عدسات العين ، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، عندما ترتفع مستويات السكر في الدم ، يحتفظ الجسم بالمزيد من الماء ، مما يتسبب في تضخم الأنسجة والعضلات وفي حالة العين ، يمكن أن يتسبب هذا التورم في تغيير شكل العدسات وعدم التركيز بشكل صحيح، في حين أن عدم وضوح الرؤية عادة ما يكون الآثار الجانبية المؤقتة لارتفاع مستويات السكر في الدم ، يمكن أن تشير في بعض الأحيان إلى مضاعفات أكثر خطورة ، مثل اعتلال الشبكية السكري.

بطء التئام الجروح:

عندما يكون لديك جرح ، فإن جسمك يعمل على إصلاح الضرر عن طريق إرسال الدم إلى موقع الإصابة، يحتوي الدم على خلايا خاصة تساعد في إغلاق الجرح ومنع العدوى ، يمكن أن تكون هذه العملية تباطأ إذا كان لديك ارتفاع في نسبة السكر في الدم، يتعارض ارتفاع السكر في الدم مع قدرة الأوعية الدموية على حمل الأكسجين والمواد المغذية إلى موقع الجرح، يمكن أن يؤخر الشفاء ويزيد من خطر العدوى ، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف ألياف الكولاجين المسؤولة عن قوة الجرح ومرونته ونتيجة لذلك ، تلتئم الجروح بشكل أبطأ ومن المرجح أن تفتح مرة أخرى.

زيادة الوزن:

زيادة الوزن غالبًا ما تكون علامة على ارتفاع مستويات السكر في الدم، عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة ، يخزن الجسم المزيد من الدهون. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2، يمكن أن تكون زيادة الوزن أيضًا من الآثار الجانبية لبعض الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري من النوع 2 ، مثل كأنسولين، إذا كنت تكتسب وزناً بشكل غير متوقع ، فمن الضروري التحدث إلى طبيبك حول مستويات السكر في الدم وما إذا كنت قد تحتاج إلى تعديل أدويتك.