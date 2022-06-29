اليوم السابع
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محافظ المنيا يشهد الحفل الختامى لمشروع دعم التعليم المجتمعى

الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:07 م
محافظ المنيا يشهد الحفل الختامى لمشروع دعم التعليم المجتمعى الحفل
المنيا-حسن عبد الغفار

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شهد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الأربعاء، الحفل الختامى لمشروع دعم التعليم المجتمعى لعام 2021 / 2022 بمحافظة المنيا، والاحتفال بتخريج 150 طالب وطالبة من مدارس التعليم المجتمعى للمرحلة الابتدائية، والذى نظمته مؤسسة مصر الخير بمسرح المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، وممثلى الاتحاد النوعى للصحة والسكان.

 

وأكد المحافظ خلال كلمته على حرص الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الاهتمام بملف التحديث الشامل لنظام التعليم المصرى من رياض الأطفال حتى الشهادة الثانوية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر تم فى محافظة المنيا إنشاء ( 436 ) مدرسة منذ عام 2014 بما يعادل 22.6 % من إجمالى المدارس بالمحافظة، كما يجرى العمل فى إنشاء ( 30 ) مدرسة خلال العام الجارى.

 

كما أوضح "القاضي" أن الدولة عملت على إتاحة فرص تعليمية جيدة للمتسربين من التعليم، فأنشأت مدارس وفصول التعليم المجتمعى، خاصة فى المناطق التى يوجد فيها مدارس قليلة لا تستوعب عدد الطلاب بالقرى، بما يساعد فى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وخاصة للفتيات، مؤكدا أن مشروع دعم التعليم المجتمعى يعد نموذجا للتنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، ويعمل المشروع من خلال 91 مدرسة مجتمعية بجميع مراكز المحافظة التسع، بإجمالى 2669 طالب وطالبة بمحافظة المنيا بالمرحلة الابتدائية ، بالإضافة إلى توفير 132 فرصة عمل للمعلمات ورفع كفاءتهم من أجل تقديم فرصة تعليمية ذات جودة عالية.

 

وكرم المحافظ خلال الاحتفالية الطلاب المتميزين بالمرحلة الابتدائية ، كما قدم الطلاب عددا من الفقرات والعروض الفنية خلال الاحتفالية .

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التعليم المجتمعى

وزارة اىتربية والتعليم

مؤسسات المجتمع المدنى

اخبار المنيا

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