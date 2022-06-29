تعرف على استعدادات محافظة المنيا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رفع درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال وقف الأجازات والراحات خلال أيام العيد، واستمرار استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الـ 24 ساعة بالوحدات المحلية والقروية، وربطها مع غرفة عمليات المحافظة.

كما شدد على تكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة بالتنسيق مع مديريات (التموين والصحة والطب البيطري، الوحدات المحلية والجهات المعنية)، والتأكد من توافر كافة السلع، ومتابعة المجازر وأماكن بيع اللحوم، وموجها بفتح المجازر الحكومية بالمجان للمواطنين خلال أيام العيد، مع وضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

كما وجه "القاضي" بمتابعة الحالة العامة بجميع المراكز من تجميل ونظافة، ورصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أثناء عطلة العيد، وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وفرت المحافظة العديد من منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بجميع مراكز المحافظة، والتي ستستمر حتى نهاية العام.