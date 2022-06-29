فرنسا تناقش مشروعا لمساعدة 9 ملايين أسرة على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

كتبت: هناء أبو العز

يناقش البرلمان الفرنسى مشروع قرار "قسيمة طعام"، الذى أعلن عنه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية كتدبير لمكافحة التضخم، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتقديم مساعدة إلى ما يقرب من 9 ملايين أسرة.

وأشارت صحيفة midilibre أن المستفيدين سيحصلون على 100 يورو لكل أسرة، بالإضافة إلى 50 يورو لكل طفل معال، وتكلف هذه الزيادة حوالي مليار يورو، وسيتم دفعها في بداية العام الدراسى، وتوضع مباشرة في الحسابات المصرفية للأشخاص المعنيين.

وعلى المدى الطويل، تدرس الحكومة إنشاء "مساعدة على تناول طعام أفضل" والتي من شأنها أن تسمح للفرنسيين بالوصول إلى منتجات عالية الجودة مصنوعة في فرنسا، ولكن ملامح هذا المشروع مازال من الصعب تحديد تفاصيله وفقًا للجريدة.

ويذكر أن الحكومة دفعت بالفعل مساعدات استثنائية مماثلة خلال وباء كوفيد ، في مايو ونوفمبر 2020، إلى 4.1 مليون أسرة، وتم إصداره لمتلقي RSA أو الأشخاص العاطلين عن العمل في نهاية حقوقهم وتم تحديده بمبلغ 150 يورو لكل أسرة، بالإضافة إلى 100 يورو لكل طفل معال.