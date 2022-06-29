ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شنت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وصرح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إنه تم تنفيذ حملة بالأسواق على عدد من المقاهي والكافيهات أسفرت عن ضبط 200 كيلو جرام أغذية وزيوت غذائية لتغير خواصها الغذائية الطبيعية، مما يمثل خطر داهم على الصحة.

وأضاف الدكتور أبو المجد، فى بيان صحفى، أن الحملة تم تنفيذها من خلال مكتب إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتعاون مع لجنة محافظة أسوان، حيث تم المرور على 4 منشأة لبيع وتداول المنتجات الغذائية والكافيهات والمقاهى، مشيرا إلى انه تم ضبط وإعدام السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة التى تم ضبطها، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر مخالفات وجنح صحية.



أجهزة الرقابة الصحية