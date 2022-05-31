إعدام مواد غذائية مغشوشة وغلق 5 منشآت فى حملة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فى إطار حملاتها على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية ، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، من ضبط وإعدام كميات المواد الغذائية مختلفة الأصناف غير صالحة للاستهلاك الأدمى داخل مدينة أسوان، بلغت بنحو 65 كيلو جرام.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إنه تم المرور على عدد 17 منشأة مواد غذائية المتنوعه بمدينة اسوان، حيث تم ضبط 65 كيلو جرام مواد غذائية بأسوان مجهولة المصدر، إلى جانب 75 لترا من العصائر لتغير خواصها.

وأضاف الدكتور أبو المجد، أنه تم صدر قرار بإعدام الكميات التى تم ضبطها، كما تقرر غلق 5 منشآت غذائية، إلى تحرير تحرير 27 محضرا صحيا متنوعا ضد منشآت آخرى مخالفة، مشيراً إلى أنه صدر قرار من النيابة بالموافقة على إعدام الكميات الغذائية التى تم ضبطها.

وأشار مدير الطب الوقائى، إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.