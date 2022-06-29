وقال فيليب فوسكريسنسكي المستشار المبعوث بالسفارة الروسية - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - "يمكن لجميع الذين تقدموا سابقا إلى الخدمات القنصلية الروسية في بلغاريا الاتصال بالسفارة عندما تستأنف خدماتها القنصلية عملها".



وأوضحت السفارة أن هذا القرار يأتي على خلفية الإجراءات التي اتخذتها السلطات البلغارية اليوم، بطرد 70 دبلوماسيا روسيا من البلاد. وتعليقا على القرار، أكد رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف أن طرد الدبلوماسيين ليس عدوانا على الشعب الروسي.



يذكر أن حوالي نصف مليون سائح روسي زاروا بلغاريا سنويا قبل الوباء. وفي أكتوبر 2019، أفاد السفير البلغاري لدى روسيا أتاناس كريستين أن هناك حوالي 300 ألف عقار في بلغاريا يملكها الروس. وبعد فبراير 2022، كما لاحظ الخبراء، بدأ الروس في بيع عقاراتهم في بلغاريا.