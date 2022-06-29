تواصل فعاليات المرحلة الخامسة من قوافل الوديان بشمال وجنوب سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

استمرت فعاليات قافلة الوديان الثقافية الخامسة التي ينظمها إقليم القناة وسيناء الثقافى بمدن الشيخ زويد والعريش وبئر العبد بشمال سيناء .

قال محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافي، إنه شاركت المواقع الثقافية التابعة للشيخ زويد وقصر ثقافة الشيخ زويد في فعاليات القوافل الثقافية بمجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية واكتشاف مواهب وعرض افلام فيديو برجكتور وندوة ثقافية بمناسبة ثورة 30 يونيو، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بنجيله ورشة فنية واكتشاف مواهب ومعرض كتاب لرواد المكتبة وفى مكتبة ثقافة ضاحية السلام أقيمت ورشة فنية فى الرسم بمناسبة ثورة 30 يونيو واحتفالية (ميلاد رواد) رواد لمكتبة ضاحية السلام لأشهر ابريل ومايو ويونيو ومشاركة ثقافة شمال سيناء فرحتهم بأيام ميلادهم.

وأضاف أنه شارك قصر ثقافة بئر العبد بتنفيذ نشاط قافلة الوديان بورش فنية ورسم واكتشاف مواهب ومعرض كتاب، وأقيم فى منطقة جبارة قبيلة الدواغرة التابع لقرية رابعة أنشطة ثقافية وفنية وتضمنت معرض كتاب وورشة حكى، وأنشطة مقامة بمكتبه الكرامة الثقافية تضمنت ورشة فنون تشكيلية، وبمكتبة نجيله تضمنت ورش فنية واكتشاف مواهب، واستكمال فعاليات ورش فنية وتعليم الفنون التشكيلية للأطفال الموهوبين والشباب بطريقة أكاديمية برسم المجسمات والطبيعة الصامتة وكيفية التظليل بالقلم الرصاص وفن التطريز وورشة أساور من الخيوط وورشة فسيفساء الورق ورش ورد من الخرز ومواهب بقصر ثقافة العريش .