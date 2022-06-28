نائب محافظ المنيا يتابع إجراءات إعادة تشغيل مصنع تدوير المخلفات البلدية بالعدوة

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإعادة تشغيل مصنع تدوير المخلفات البلدية بمركز العدوة.

من جانبه، أجرى نائب المحافظ، جولة تفقدية بمصنع تدوير المخلفات البلدية بالعدوة والمقام على مساحة 6 أفدنة ، بقرية عطف حيدر، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز العدوة وتجهيزه للتسليم، لإعادة العمل داخل المصنع لتدوير المخلفات الصلبة، وذلك وفقا لسياسة الدولة في ضوء تطبيق منظومة المخلفات الصلبة، وتحسين مستوى النظافة، من خلال استغلال الوحدات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يحقق خطة التنمية المستدامة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، المهندس محمود الاصنعي، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، وعدد من الجهات المعنية.

وعقد نائب المحافظ، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشكلة من قبل محافظ المنيا، لوضع اللمسات النهائية لإزالة المعوقات تمهيدا لإعادة طرح المصنع للاستثمار وعودة العمل داخل المصنع لتدوير المخلفات الصلبة.

قال نائب المحافظ، إن المحافظة تسعى جاهدة لإعادة العمل داخل مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات خاصة وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في ضوء تطبيق منظومة المخلفات الصلبة ، وتحسين مستوى النظافة ، من خلال استغلال الوحدات الإنتاجية ، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يحقق خطة التنمية المستدامة، مضيفا أن المصنع فور عودته للعمل سيحقق مجموعة كبيرة من الفوائد لأهالي المركز في التخلص الآمن من المخلفات بطريقة صحية، وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة، إلى إيجاد فرص عمل للشباب واستغلال الطاقات ، في عمل جاد يعود بالفائدة على المواطن.

كما كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة سير العمل والأداء وإزالة المعوقات بعدد من القطاعات الخدمية، الى جانب متابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالمراكز التكنولوجية، بعدد من مراكز المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أجرى نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز العدوة، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق منظومة العمران الجديدة، حيث اطلع على تقارير رخص البناء والتعلية والهدم وصلاحية الموقع وشهادات المتغيرات المكانية، موجهاً بضرورة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، والتواصل المباشر مع طالبي استصدار رخص البناء من أهالي المركز، لمراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم لاستيفاء الإجراءات الخاصة باستصدار رخص البناء، للتسهيل على المواطنين ولتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة.

رافق نائب المحافظ، خلال جولته أحمد خلف رئيس مركز العدوة، وعماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وأحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومحمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، والمهندس كيرلس كمال ممثل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والجهات المعنية.

كما تابع نائب المحافظ أعمال تطهير خط صرف صحي بقطر 800 مم بقرية أبو جرج بمركز بني مزار، مناشدا المواطنين عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، وذلك حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف حفاظا على شبكة الصرف الصحي.

كما قرر نائب المحافظ سحب رخص عدد من (السيارات والتروسيكلات) على محور سمالوط، تسببت في تعطيل حركة السير على المحور، حيث وجه نائب المحافظ، رئيس مدينة سمالوط، بتكثيف حملات المرور والمتابعة بالتنسيق مع إدارة المرور، لمنع وقوف السيارات، والباعة الجائلين على المحور، بما يعيق حركة السير ويتسبب في الحوادث ، كما ناشد المواطنين باتباع تعليمات المرور وعدم التوقف على محور سمالوط إلا في حالة الضرورة القصوى .



المخلفات



محور سمالوط



مصنع تدوير المخلفات