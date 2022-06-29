تشريح جثة شاب قتل على يد شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النياية العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب قتل على يد زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ويجرى رجال الطب الشرعى فى الوقت الحالى تشريح لجثة المجنى عليه، لكتابة تقرير وافً عنه لبيان أسباب الوفاة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل شقيق زوجته طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج شقيقة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب اعتداء المتهم على زوجته بالضرب، وتدخل الضحية للدفاع عنها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.