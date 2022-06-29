القطاع الدينى بالأوقاف يهنئ مدير أوقاف المنيا لحصوله على الدكتوراه

كتب على عبد الرحمن

تقدم القطاع الديني بوزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، بالتهنئة للشيخ الدكتور حسانين عبد الحكم حسانين مدير مديرية أوقاف المنيا لحصوله على درجة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنيا بتقدير مرتبة الشرف الأولى عن موضوع: "دفع الشبهات عند الإمام الفخر الرازي من خلال تفسيره".

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى أسماء الناجحين بالفرقة الثانية بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2021/ 2022م، على النحور التالى:

















وأعلنت وزارة الأوقاف ، فى وقت سابق، عبر موقعها الالكترونى أسماء الناجحين فى اختبار صرف بدل التميز العلمى من الحاصلين على (الدكتوراه – الماجستير – دبلومة الدراسات العليا نظام السنتين) من الأئمة والواعظات لعام 2022 م، وعلى المديريات موافاة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة بأصول شهادات المؤهل الأعلى فى موعد أقصاه شهر من تاريخ الإعلان مع تحمل المديرية مسئولية صحة البيانات المرسلة أو التأخير عن الموعد المحدد، علما بأن الصرف لن يتم قبل استيفاء الملف، ومن لم يستوف استكمال الملف خلال شهر من تاريخه يعد امتحانه كأن لم يكن.