الدوما الروسى: بيان حلف الناتو حول اعتبارنا تهديد رئيسى لأمنه لا جديد فيه

كتب أحمد عرفة

قال النائب الأول لرئيس لجنة الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي كونستانتين زاتولين، إن بيان حلف الناتو الذى يصف روسيا رسميا بأنها التهديد الرئيسي لأمنه لا جديد فيه سوى تأكيد كل الآراء والمخاوف السابقة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف النائب الأول لرئيس لجنة الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، ليس هناك شك في أن هذه هي الطريقة التي ينظرون بها إلينا في الوقت الحالي، موضحا أن الناتو يعتبر الصين أيضا تهديدا كبيرا ومنافسا للولايات المتحدة، والأمر يتعلق بضرب قبعة على كل من يرفع رأسه، ويتقدم للأمام، هذا هو الصراع اللانهائي للغرب من أجل الهيمنة، وهذا ما يلهمهم.

وأوضح النائب الأول لرئيس لجنة الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، أن إعلان روسيا التهديد الرئيسي سوف ينشّط قوى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل المطالبة بالولاء الكامل من الحلفاء، مشيرا إلى أن كل المضطهدين في الكتلة الغربية الذين لا يريدون مواجهة مع روسيا سيضطرون إلى القيام بذلك، متسائلا إذا ما كان بإمكانهم تحمل هذا الضغط أم لا؟