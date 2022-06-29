الأرصاد: طقس حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.