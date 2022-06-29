اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة