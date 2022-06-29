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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:48 م
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا حادث - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة  على الطريق الصحراوى الشرقى  بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي  على الطريق الصحراوى الشرقى  بمحافظة المنيا بالقرب من  طريق شيخ فضل ببني مزار وبالانتقال تبين إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.
 
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوى.
 
 

مديرية الامن

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