أطعمة تحتوي على البوتاسيوم أكثر من الموز

كتب- حسام الشقويرى

يوفر الموز الكثير من البوتاسيوم، لأن كل جزء من الجسم يحتاج إليه تقريبًا، حتى أنه يلعب دورًا في وظيفة الخلية الأساسية، لكن الموز ليس الغذاء الوحيد، ويمكن للكثير من الأطعمة أن تمد جسمك بهذا المعدن الأساسي حسبما نشر موقع webmd.

ومن هذه الأطعمة ما يلى :

الفاصوليا



غنية بالحديد والألياف أيضًا، ومنخفضة السكر والدهون، جربها دافئة كطبق جانبي أو تبرد في سلطة الفاصوليا الصيفية، و انقعها طوال الليل إذا أردت تسهيل هضمها، أو للحصول على نتائج أسرع ، قم بغليها لمدة دقيقتين فقط ثم اتركها في الماء لبضع ساعات.

البطاطا

كما أنها منخفضة السعرات الحرارية والكوليسترول والدهون المشبعة ومصدر جيد للفيتامينات B1 و B3 و B6. و البوتاسيوم ، و للحفاظ على صحة البطاطس ، جرب حشوها بالبروكلي والجبن الخفيف، أو ابحث عن الكريمة الحامضة قليلة الدسم أو الجبن قليل الدسم.

الخوخ

يحتوي أيضًا على كميات كبيرة من الألياف وغالبًا ما يضيف صانعو الفاكهة سكرًا إضافيًا إلى الفواكه المجففة ، لذا راقب ذلك إذا كنت تريد الحد من السعرات الحرارية، و إذا كنت تفضل أن تشرب االخوخ ، فجرب 6 ثمرات فقط .

أفوكادو

على الرغم من أنها لذيذة أكثر من كونها حلوة ، إلا أنها في الواقع فواكه وليست خضراوات، وتمنحك جرعة جيدة البوتاسيوم ، كما أنها مليئة بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

بطيخ

لا يوجد شيء أفضل في منتصف يوم صيفي حارمن البطيخ ، و هذه الفاكهة في الغالب عبارة عن ماء ، لذا فهي تساعد في الحفاظ على رطوبتك ، وهي مليئة بالعناصر الغذائية مثل الليكوبين التي تساعد في مكافحة الالتهاب عند ممارسة الرياضة في الحرارة.

بذور زهرة عباد الشمس



إنها وجبة خفيفة سهلة أثناء التنقل، و يمكنك وضعها فوق السلطة لتناول طعام الغداء للحصول على دفعة من البروتين وفيتامين ب أيضًا.

سبانخ مطبوخة



توفر السبانخ المغنيسيوم والحديد والألياف وحتى فيتامين سي. علاوة على ذلك، فهى منخفضة في السعرات الحرارية والسكر والدهون، و يمكنك تقليبها مع البصل والثوم كطبق جانبي أو اضافتها مع بعض البيض للحصول على عجة ملونة وصحية.

عصير البرتقال



تؤدي ثمرتان من البرتقال متوسطة الحجم الغرض من الحصول على البوتاسيوم اللازم للجسم ، كما تحصل على ألياف إضافية ومفيدة لعملية الهضم.