لعاشق الموز؟.. 5 أشياء تحدث عند تناوله كل يوم

كتبت إيناس البنا

من الأطفال إلى الشباب إلى كبار السن، فأن الموز محبوب من الجميع، تعتبر الفاكهة الخالية من البذور أحد أفضل مصادر البوتاسيوم والألياف والدهون الصحية والفيتامينات، وهي المفتاح للحفاظ على الصحة العامة.

وفقًا لـ Healthline من المهم الالتزام بالموز الموصي به من موزة واحدة أو اثنتين في اليوم وعدم تجاوزها.

يمكن أن يكون لتناول الموز كل يوم الآثار التالية على صحتك:

فقدان الوزن:

تناول الموز يومياً يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن حيث أن هذه الفاكهة، تحتوي على 100 سعر حراري في كل قطعة، مليئة بالألياف والبروتينات التي تحفز الشبع، ونتيجة لذلك، فإنه يتغلب على آلام الجوع ويحد من تناول السعرات الحرارية.

يحسن مستوى الطاقة:



يمكن أن يكون الموز مفيدًا في زيادة مستويات الطاقة ومنع التعب طوال اليوم، تظهر العديد من الدراسات أن الموز يعطي دفعة طاقة أكثر صحة من مشروبات الطاقة.

بشرة أكثر صحة:



يساعد الموز بمحتواه من المنجنيز على تعزيز مستويات الكولاجين، وهذا يمكن أن يتغلب على مشاكل الجلد مثل التجاعيد وحب الشباب وجفاف الجلد.

أكثر صحة للقلب:



بفضل كمية البوتاسيوم الموجودة في الموز، يمكن لهذه الفاكهة أن تعمل المعجزات في تعزيز صحة القلب عن طريق التحكم في مستويات ضغط الدم، فإن تناول موزة واحدة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27 في المائة.

يحسن مستوى الرؤية:



تناول الموز كل يوم يمكن أن يعزز الرؤية ليلا ونهارا، وفقًا للمعهد الوطني للصحة، يعتبر الموز مصدرًا غنيًا بفيتامين أ، وهو عنصر غذائي يحمي العينين.