7 واجبات هامة للأب الكاهن فى الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها

كتب ـ محمد الأحمدى

يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة بالكنيسة الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أبا اعترافا لكثيرين كمرشد ورفيقا للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

وتطلق كلمة الأب الكاهن على رجل الدين المسيحى الذى يقوم بخدمة الناس ويسعى فى حاجتهم، والكاهن هو من ارتقى إلى درجة الكهنوت ويقوم بالصلاة والخدمة، وكلمة كاهن باللغة القبطية تأتى من قديس أو طاهر فالكاهن هو رجل الدين الذى يتجمل بالقداسة والطهارة فى حياته.

ويتم رسامة الراهب كاهنًا، والكاهن عند أول رسمه يكون برتبة "قس"، والرتبة التالية تكون "قمص"، وإن كان راهبًا وحصل على رتبة كهنوتية، فمن الممكن لاحقًا كذلك أن يحصل على رتبة الأسقفية أو المطرانية.

وفى القداس الإلهى، الكاهن الذي يصلي القداس يطلق عليه لفظ: "الكاهن الخديم" أى الذي يخدم الأسرار (خادم الأسرار)، وإن كان معه كهنة آخرين، يطلق على كل كاهن آخر يخدم في القداس اسم: "الكاهن الشريك".

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المهام الخاصة بالكاهن في الكنيسة الأرثوذكسية.

1 -الكاهن مسئول مسئولية مباشرة أمام الرئاسة الدينية (الأب البطريرك أو الأب المطران أو الأب الأسقف ) الذى يخدم تحت رئاسته عن قيامه بمهام خدمته وما يكلف به من مهام كما أنه مسئول عن التنسيق والمشاركة مع بقية الأباء الكهنة داخل الإيبارشية في أداء الخدمات والمهام المشتركة وذات الصلة وصولا للهدف الأساسى من الخدمة الكهنوتية.

2 -الالتزام بجميع القوانين والقرارات التى صدرت أو تصدر من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

3 -يلتزم الأب الكاهن بالسلوك الروحى الذى يتفق مع تعليم الإنجيل وعقيدة الكنيسة وتعاليم الآباء الرسل وقوانينهم ويمتنع عليه سلوك أى سبيل أو تصرف أو عمل يكون من شأنه المخدومين من أولاده الجسدانيين والروحيين وجميع شعبه.

4 -يمارس الأب الكاهن كافة أنشطة الكنيسة والمهام المسندة إليه بأمانة وتفانى وفى مواعيدها وبحسب طقوسها وألا يزيد عليها أو ينتقص منها بحسب ما هو متبع وما تسلمه من الآباء.

5 -يلتزم الأب الكاهن بالمحافظة على رعيته بتعليمها بكافة أشكال التعليم ، وتسليم العقيدة المسيحية الأرثوذكسية السليمة إليها ويسعى بكل الطرق لتحقيق نهضتها الروحية وخلاصها وتثبيت إيمانها والبحث عن الضالين والمفقودين والمرضي والمحبوسين والمحزونين والإهتمام بالفقراء والمحتاجين والغرباء والمأزومين وذوى الظروف والإحتياجات الخاصة ، ومايستجد من خدمات رعوية.

6 -يلتزم الأب الكاهن بالمشاركة والتوجيه والإرشاد والتقويم فى كافة قطاعات الخدمة والأنشطة والخدمات والممارسات التى تتم فى الكنيسة وذلك بروح المحبة والوداعة ونبذ الفرقة أو الكبرياء أو التسلط لاحتواء جميع الأطياف فى المسيح يسوع إذ أنهم وهم متعددون إلا أنهم واحد في جسد المسيح الواحد الذى هو كنيسة االله.

7 -يلتزم الكاهن بمنتهى الأمانة فى الفصل بين أمواله الخاصة وأموال الكنيسة وما يأتمنه الشعب عليه من عطايا تصرف بمنتهى الدقة والحكمة فى الغرض المخصص لها (مبانى الكنيسة – إخوة الرب – أنشطة الكنيسة.. إلخ).